Università: assalto per i test di accesso professioni sanitarie

Via ai test di ammissione a numero programmato nazionale ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie delle Università di Cagliari e Sassari. Alla Cittadella di Monserrato si sono presentati 1341 candidati (1648 le domande pervenute per 316 posti). Gli spazi di Promocamera a Predda Niedda hanno ospitato 703 candidati (erano 833 le domande pervenute per 286 posti) Tutti obbligatoriamente in mascherina: è stata misurata la temperatura all’ingresso e sono state adottate tutte le contromisure per evitare assembramenti.

Tutti i partecipanti hanno dovuto autocertificare le buone condizioni di salute. Il test, iniziato ‪alle 12‬ in tutta Italia, era costituito da 60 quesiti di cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica, con 5 opzioni di risposta. La prova è durata 100 minuti.

Oggi è stato anche il giorno del test d'ingresso in modalità telematica per Architettura, sempre a Sassari. Su 120 iscritti per 70 posti, 30 erano per Architettura e 30 per Design, mentre gli altri 10 posti sono per cittadini comunitari residenti all'estero, di cui 6 riservati ai cittadini cinesi. I candidati hanno risposto in 70 minuti a 40 quesiti di cultura generale, ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.