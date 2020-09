Sos operatori sanitari, "in 100 rischiamo di perdere lavoro"

Emergenza per il Covid 19. Ma molti operatori sanitari non vengono stabilizzati. O rischiano addirittura di rimanere a spasso. La situazione riguarda circa cento addetti. È la denuncia di un comitato di operatori socio sanitari inseriti in una graduatoria del 2017 che però scade alla fine di questo mese. "A causa del decreto mille proroghe - spiegano - molti di noi, chiamati da graduatoria a tempo determinato, rischiano di rimanere precari o di perdere il lavoro. Abbiamo affrontato un concorso pubblico, tutti con grosso sacrificio, e siamo riusciti tra tanti ad entrare in graduatoria".

Ma, attacca il comitato, anche durante il periodo di emergenza, nonostante il gran bisogno di operatori sanitari, molti sono rimasti a terra: "Noi della graduatoria di Oristano del 2017 siamo finiti in coda". E ora? "La lista era composta da 170 oss, molti dei quali - sottolineano i lavoratori - assunti a tempo indeterminato perché presenti anche nelle precedenti graduatorie, mentre i restanti circa 100 a settembre vedranno svanire per sempre l'opportunità di un posto a tempo indeterminato nonostante l'aver compiuto il proprio lavoro". Appello alla Regione: o assunzione o proroga della graduatoria.