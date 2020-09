Sardegna ancora protagonista di una storia a fumetti di Dago

La Sardegna torna ad essere protagonista di una nuova storia di Dago, il personaggio a fumetti creato nel 1980 dal sudamericano Robin Wood. Dal 14 settembre prossimo, infatti, su Lanciostory, inizierà la nuova avventura del 'Giannizzero nero' sull'Isola, un racconto di 48 pagine che si svilupperà per quattro settimane. La storia, dal titolo 'Il segreto di Barbarossa', è firmata da Gianluca Piredda, scrittore e sceneggiatore di Sassari che negli ultimi vent'anni si è fatto conoscere anche negli Stati Uniti con personaggi culto come Warrior Nun (da cui è tratta l'omonima serie Netflix) e Airboy, per citarne alcuni.

Anche la storia scritta da Piredda farà parte di quella che l'Editoriale Aurea, l'editore di Dago, ha ribattezzato "a trazione Italiana" e che vede affiancarsi allo staff argentino del personaggio anche un gruppo di professionisti del Belpaese formato dallo stesso Piredda, Paolo Emilio Petrillo, Silvia Marino, Vincenzo Mercogliano, Edym, Yildrim Orer. Creato nel 1980 da Robin Wood, Dago è dal 1983 una delle colonne portanti del settimanale Lanciostory nonché uno dei personaggi a fumetti più conosciuto in Italia.

Oltre al mensile, alle pubblicazioni monografiche e ai cartonati a lui dedicati, le storie compaiono settimanalmente su Lanciostory, gli inserti invece con Skorpio periodicamente. Nel corso della sua 'storia' fumettistica, Dago ha visitato tutti i Paesi del Mediterraneo. "Il segreto di Barbarossa" vede il suo ritorno in Sardegna - un anno fa protagonista nel centro e sud dell'isola - e questa volta lo fa sulla testata ammiraglia dell'Editoriale Aurea. Il racconto scritto da Piredda fonde mito e realtà e vedrà Barbarossa vagare per i paesi costieri alla ricerca di un "tesoro" perduto. Un viaggio tra Sassari, Porto Torres, l'Asinara e Olmedo. I disegni sono di Silvia Marino, dettagliata e precisa nell'architettura locale e nei costumi.