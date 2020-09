La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta con codice giallo per l'arrivo di forti temporali su gran parte della Sardegna. L'avviso scatterà a mezzanotte per concludersi alle 9 di mercoledì 9 settembre. La criticità ordinaria per rischio idrogeologico interesserà l'Iglesiente, il Campidano e i bacini di Montevecchio Pischinappiu e Tirso.