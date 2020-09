L'ex ospedale Marino al Poetto potrà diventare un hotel

L'ex Marino non è più un ospedale. Lo annuncia il sindaco Paolo Truzzu dal suo profilo Facebook. Via al processo di riqualificazione di quello che per anni è stato considerato un ecomostro. Per un futuro solo in chiave turistica. "Lo so che sembra scontato e paradossale, ma è proprio così - spiega Truzzu - Per anni ci hanno detto che la 'Colonia Dux' di Ubaldo Badas, l'ex Ospedale Marino, doveva essere una clinica, una classica residenza sanitaria. Insomma l'unica struttura con vocazione 'turistica', sulla spiaggia del Poetto, aveva tutt'altra destinazione".

Oggi il Consiglio Comunale ha preso una decisione storica approvando all'unanimità la variante urbanistica che restituirà l'ex Ospedale alla sua naturale funzione."Non solo - dice Truzzu - abbiamo anche previsto che tutto il compendio che comprende anche l'Ippodromo e l'attuale Ospedale Marino abbia una destinazione turistico-ricettiva. È il nostro progetto e intendiamo portarlo avanti con determinazione. Siamo certi inoltre che a breve la Regione procederà all'indizione della gara per individuare un progetto di riqualificazione in chiave turistica dell'ex Ospedale".