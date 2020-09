L'arte diventa un gioco per bambini con "DanzEstate"

L'Orto dei Cappuccini di Cagliari accoglie dal 9 all'11 settembre spettacoli di danza e teatro e laboratori musicali e creativi nel segno della magia. E' DanzEstate 2020, performing arts festival organizzato dall'Asmed pensato per bambini e ragazzi. Tre giornate tra piece e street performance, favole in scena e laboratori di creatività e magia, giochi e gare con macchine radiocomandate e perfino una caccia al tesoro.

"I Piccoli Maghi", dai 3 ai 6 anni, sotto la guida di Tore l'AnimaTore ogni mattina e di pomeriggio realizzeranno le loro "Pozioni Magiche", il piumato "Boccino d'Oro" e le "Strillettere", le preziose "Bacchette Magiche" e i "Cappelli da Stregone" sulle tracce di Harry Potter. S'intitola "Le Forme del Suono" invece il laboratorio per ragazzi e adolescenti dai 7 ai 12 anni, a cura di Marco Salaris, tutte le mattine, per imparare "come si disegna una canzone".

Tra atmosfere fantastiche e leggende africane l'Orto dei Cappuccini diventa "teatro naturale" per spettacoli per giovanissimi e famiglie, a partire - il 9 settembre - da "Gothica" della Compagnia Estemporada, con le coreografie di Livia Lepri, ispirato a "La Bella Addormentata nel Bosco", e "Maleficent", su una giovane fata dal "cuore di pietra". A seguire i poetici racconti "Appesi ad un filo" del Teatro Tages animati da Agostino Cacciabue e Rita Xaxa e il debutto di "Promenade", nuova produzione dell'Asmed-Balletto di Sardegna diretta da Senio Giovanni e Barbaro Dattena per una "passeggiata" tra miti e fiabe. Quindi "Il Brutto Anatroccolo" danzato di Atacama (10 settembre), il mito di "Amore" e Psyche" con la "Promenade" e la favola de "Il lupo e l'agnello" messa in scena da La Botte e il Cilindro. In cartellone l'11 settembre "Gazela, la zia Akima e lo spirito della Saggezza" di Movimentoinactor Teatrodanza, dai racconti di Amadou Hampaté Ba, e infine, dopo la caccia al tesoro, l'ultima "Promenade" con le "Piccole storie misteriose".