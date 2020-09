Crociata vip contro allevamento ostriche, caso in Parlamento

La battaglia di cittadini e vip contro l'apertura di un allevamento di ostriche e mitili nello specchio di mare davanti alla spiaggia dei Baracconi a Golfo Aranci, in Gallura, approda in Parlamento. Luciano Nobili, deputato di Italia Viva e componente della Commissione Bicamerale Ecomafie, ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a sostegno del comitato "Salviamo la costa di Golfo Aranci", che pRotesta per la nascita di un allevamento di mitili e ostriche nello specchio acqueo di 48mila metri quadrati tra l'isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci, ritenuto di notevole interesse paesaggistico e ambientale e individuata dal Comune come area di pregio per uno sviluppo turistico sostenibile.

Nella sua interrogazione, depositata ieri, Nobili mette in luce il lavoro svolto dal comitato attraverso la grande mobilitazione civica, l'acquisizione di pareri scientifici e le migliaia di adesioni della raccolta firme on line che ha superato le 45mila sottoscrizioni tra le quali quelle di alcuni personaggi pubblici come Licia Colò e Lina Wertmuller.

Il deputato di Iv chiede a Costa di "assumere ogni iniziativa di sua competenza al fine di scongiurare un grave danno ambientale collegato alla realizzazione dell'allevamento di mitili e ostriche a Golfo Aranci". Qualche giorno fa anche il comitato si era rivolto con una lettera al ministro Costa ma anche al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, mentre 22 consiglieri regionali di opposizione avevano depositato una mozione a sostegno della loro battaglia.