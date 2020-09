Al Mater Olbia riapre il drive-in tamponi

Il drive-in tamponi del Mater Olbia ripartirà tra due giorni, ma per accedere al servizio bisognerà prenotare via internet. Dopo la sospensione forzata dovuta ai casi di positività al Covid-19 riscontrati in ospedale, la direzione della struttura ha studiato nuove regole per rendere l'accesso più sicuro ed evitare le auto in coda. Gli utenti dovranno prenotarsi su www.materolbia.com, compilare il form di registrazione, attivo tutti i giorni dalle 7 alle 18, e pagare online sulla stessa piattaforma.

Possono effettuare il tampone a pagamento solo gli utenti assistiti, senza sintomi, muniti di richiesta dei medici prescrittori, oppure i cittadini stranieri che devono ottemperare alle richieste di certificazione di negatività per il rientro nel proprio Paese. Non sono previsti i tamponi per gli under 12. "L'accesso al drive-in sarà consentito solo in auto, niente pedoni e motocicli", avvertono dal Mater Hospital.

"Saranno consentiti al massimo due tamponi per auto - aggiungono - se ne servissero di più, occorrerà prevedere più passaggi al drive-in".