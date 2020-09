Nove contagi tra Quartu, La Maddalena e Sarroch

Nuovi casi di positività in Sardegna segnalati dai sindaci di Quartu Sant'Elena, La Maddalena e Sarroch aattraverso i profili facebook. Nella terza città dell'Isola per grandezza i contagi di questa seconda ondata salgono complessivamente da 27 a 34: "Per 4 di queste persone si è reso necessario il ricovero ospedaliero; le altre 30 sono per lo più asintomatiche e possono trascorrere questo periodo nelle proprie abitazioni, rigorosamente in quarantena, in attesa che il nuovo tampone certifichi la scomparsa del virus - scrive il sindaco quartese Stefano Delunas - Vorrei tuttavia ricordare ai miei concittadini che sebbene essere asintomatici non comporta problemi di salute per sé, implica comunque la possibilità di contagio, in particolare per i propri familiari.

E in considerazione del fatto che adulti e soprattutto anziani sono soggetti a rischio, dobbiamo essere previdenti anche per tutelare i nostri cari. Pertanto, con l'obiettivo di fermare l'avanzata del virus nella nostra città, chiedo ancora una volta la massima attenzione da parte di tutti" Un nuovo caso di positività anche alla Maddalena: è stato rilevato al Pronto Soccorso e subito l'uomo trasportato in ospedale fuori sede questa notte. "Auguriamo, come per tutti, che si riprendano presto.

Il caso è seguito dalle varie autorità sanitarie interessate - si legge nel post del sindaco maddalenino Luca Carlo Montella - Raccomando vivamente ai soggetti che sono e/o saranno stati allertati di osservare scrupolosamente le prescrizioni che sono e/o verranno loro impartite, anche in via precauzionale. Sarà l'autorità sanitaria ad individuare i soggetti eventualmente da sottoporre ad accertamenti.

Innalziamo la guardia nel fare sempre maggiore attenzione" Positivo al coronavirus anche un residente di Sarroch. Il sindaco Salvatore Mattana fa sapere che "il Servizio di Igiene Pubblica ha già attivato le procedure sanitarie per verificare la rete dei contatti con il cittadino, che si trova in buone condizioni di salute, al fine di contenere la trasmissione del virus. Vi chiedo la massima collaborazione e di essere responsabili, come avete sempre dimostrato di essere, e di rispettare queste norme essenziali per prevenire ulteriori situazioni di rischio per la nostra cittadinanza".