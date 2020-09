Sette casi a Siniscola,sindaco annuncia restrizioni

Ci sono sette persone positive al Covid 19 a Siniscola. Un numero raggiunto nel giro di tre giorni che fa preoccupare il sindaco del paese Gianluigi Farris che stasera ha comunicato gli ultimi aggiornamenti su Facebook e annunciato nuove "regole stringenti" per fermare il contagio: "Gli ultimi risultati sono arrivati e mentre vi scrivo contiamo 7 nostri concittadini positivi al Covid e circa 30 persone in quarantena - spiega il primo cittadino - Vorrei potervi dire che la conta finisce qui ma sono realista e temo potrebbero esserci altri casi. Per questo motivo, mi trovo costretto a stabilire regole stringenti che comunicheremo quanto prima ufficialmente e nel dettaglio. Posso anticiparvi che riguarderanno il distanziamento sociale ovunque ci si trovi, l'uso della mascherina al chiuso nei locali pubblici, nonché le cerimonie liete e meno liete".

Anche le feste e i funerali subiranno restrizioni:" Cresime, matrimoni, battesimi, compleanni, feste di laurea, funerali etc, potranno essere celebrati purché a partecipazione ridotta - prosegue il sindaco - Quanto ai pic-nic in campagna, scordiamoceli fino a che non migliora la situazione. Qualsiasi tipo di evento al di fuori delle mura domestiche, dovrà rispettare regole precise pena sanzioni pesanti e certe. Mi dispiace, ma devo proteggere la nostra comunità e non ho alternative, datemi una mano e ne usciremo presto e bene" conclude Farris.