Volotea: 118mila passeggeri tra luglio e agosto a Cagliari

A Cagliari, a luglio e agosto, Volotea ha totalizzato oltre 118.000 passeggeri, collegando il capoluogo sardo con 11 destinazioni, 8 domestiche e 3 all'estero. A Elmas - la compagnia ha inaugurato nel 2019 una delle sue basi operative - Volotea è scesa in pista con 874 voli, registrando un load factor dell'87,5% e un tasso di raccomandazione del 90,5%: ciò significa che più di 9 passeggeri su 10 consiglierebbero il vettore low cost ad amici e parenti. Positivo anche il tasso di puntualità, con una performance del 91,9%.

Durante l'estate 2020, Volotea ha collegato Cagliari con 11 destinazioni, 8 domestiche (Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona) e 3 in Francia (Bordeaux, Nantes, e Tolosa). E sono già in vendita i biglietti per volare nel 2021 in Francia (Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa), Spagna (Bilbao), Repubblica Ceca (Praga), Grecia (Atene), Germania (Hannover) e Francia (Deauville, Lione, Marsiglia e Strasburgo).

"Quest'estate - ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea - nonostante il clima di preoccupazione e l'incertezza che ha caratterizzato il comparto turistico a livello internazionale, Volotea ha registrato performance superiori alle aspettative, trasportando circa 2 milioni di passeggeri in tutto il suo network".