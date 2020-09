Un torneo Atp 250 ad ottobre in Sardegna

Un torneo ATP 250 di tennis tra i più importanti al mondo al Forte Village di Pula. La conferma è arrivata questa mattina a margine della conferenza stampa sulla tappa mondiale di Padel a Cagliari direttamente dall'assessore regionale del turismo Gianni Chessa. "Arriveranno i giocatori più forti del mondo - ha anticipato il rappresentante della giunta Solinas - Ci sono poche occasioni per recuperare punti. E Cagliari può essere un'ottima opportunità".

Accanto a lui il presidente nazionale della federazione Padel Luigi Carraro. Il torneo dovrebbe svolgersi - date ancora non ufficiali - dal 12 al 18 ottobre. I partecipanti? Le iscrizioni non sono ancora partite. Ma sull'importanza dell'appuntamento garantisce il presidente federale, Angelo Binaghi: "La Sardegna non ha mai ospitato un torneo Atp di questo livello - anticipa all'ANSA senza sbilanciarsi - siamo di fronte a un'occasione irripetibile come quando nel 2014 l'isola ospitò le finali della Federation cup". Big in arrivo? Su questo nessuna indiscrezione.

Ma per usare un metro di paragone Binaghi cita un esempio: "All'Atp 250 di Palermo - spiega - ha giocato anche Borg". E in effetti, nel palmares, di quel torneo - della stessa portata di quello del Forte Village - figurano come vincitori proprio il campione svedese nel 1979, Vilas nel 1980, Wilander 1988. Ora i tempi e le circostanze forse sono cambiate. Ma il sogno di poter ospitare qualcuno dei primi dieci del ranking mondiale rimane. Di mezzo ci sono però impegni già presi e calendari dei principali tornei internazionali. Il torneo del Forte Village arriverebbe sulla scia degli Internazionali Roma, dal 4 al 21 settembre. Nei prossimi giorni l'ufficializzazione di date e primi partecipanti.