Strade: lavori in galleria nuova 554 anche il sabato

(ANSA) - CAGLIARI, 07 SET - Proseguiranno anche sabato mattina, tra le 7 e le 13 i lavori sugli impianti della galleria "Bruncu Martineddu", al km 27 della nuova statale 554, tra Cagliari e Terra Mala. Lo rende noto l'Anas confermando i restringimenti di carreggiata, in entrambe le direzioni, per tutta la settimana.

I lavori erano stati interrotti l'8 agosto, per non creare disagio alla circolazione durante le settimane caratterizzate da maggiore flusso di traffico. (ANSA).