Sant'Antioco, un'opera di street art sulla cabina elettrica

Approda a Sant'Antioco il progetto Streets art di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. L'artista sardo Giorgio Casu (Jorge) ha realizzato un gigantesco murale sulla cabina elettrica di via Belvedere. Conosciuto in tutto il mondo anche grazie all'immagine pop del volto di Obama da lui realizzata, Casu è il direttore artistico della linea Street Art del Museo Diffus del Comune. L'opera realizzata sulla cabina elettrica, dal titolo "Is Nuus Nous" (I Nodi Nuovi), si integra coi colori e col panorama del centro storico e simbolizza l'incontro e la fusione della storia e della tradizione artigianale e tessile dell'isola con la modernità.

"Sant'Antioco si colora grazie all'arte di Giorgio Casu - commenta il sindaco Ignazio Locci - autore di un'opera che richiama l'artigianato e le arti tessili locali, strizzando l'occhio al retaggio punico presente sull'isola. Con questo murale diamo avvio al progetto Street Art, che grazie all'estro di artisti e associazioni abbellirà numerosi scorci cittadini attraverso un ampio lavoro di riqualificazione". "Questa iniziativa valorizza ulteriormente e in modo innovativo la presenza di E-Distribuzione sul territorio - dichiara il responsabile area nord ovest, Enrico Bottone - Le cabine elettriche diventano anche spazi artistici, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l'ambiente che caratterizzano il nostro impegno".