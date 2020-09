Coronavirus: sindaco, due nuovi positivi a Iglesias

(ANSA) - IGLESIAS, 07 SET - Due nuovi casi di Covid a Iglesias, dove i positivi complessivamente sono sette (considerando iquattro della settimana scorsa e il primo caso riferito alla settimana di ferragosto). A darne annuncio il sindaco Mauro Usai durante una diretta Facebook. Un caso è riferito ad un contatto di un positivo riscontrato precedentente: è stato trovato effettuando 37 tamponi tra le persone che sono state inserite nell'elenco fornito dalla persona contagiata.l'altro caso è risultato postivo al test dopo il rientro in città da un periodo di vacanza. "La situazione non è per niente allarmante - ha detto - anche perchè il pirmo caso ha fornito subito elenco dei contatti. E' bene continuare a utilizzarei dispositivi di protezione individualii, rispettare il il distanziamento sociuale e cessare la caccia alle streghe dei positivi" (ANSA).