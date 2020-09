Comunali: centrodestra chiude cerchio su candidature

Vertice di maggioranza sulle comunali in programma il 24 e 25 ottobre. I segretari dei partiti del centrodestra si riuniranno a Villa Devoto alle 14, convocati dal presidente della Regione Christian Solinas per una sintesi finale sulle candidature nei quattro Comuni al voto che superano i quindicimila abitanti: Nuoro, Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Per il capoluogo barbaricino dovrebbe correre il nome indicato dalla Lega: Pietro Sanna, 53 anni, architetto. A Quartu sceglie il Psd'Az e la coalizione sembra aver trovato un accordo su Christian Stevelli, già consulente nell'ufficio della presidenza della Regione.

Per Sestu si profila una conferma: la sindaca uscente Paola Secci dei Riformatori. Più confusa la situazione a Porto Torres dove la candidatura è contesa da Psd'Az e Riformatori, ma non si esclude che alla fine la possa spuntarla un uomo di Cambiamo!, il movimento fondato da Giovanni Toti e in Sardegna rappresentato dal consigliere di Sorso Antonello Peru. E' stato il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili a chiedere la convocazione odierna. "Ci son da fare delle ultime limature - spiega all'ANSA - sulle amministrative ci sono stati tanti tavoli locali e due a livello regionale, da questo terzo mi aspetto che che vengano ratificate le scelte dei territori".

In ogni caso, aggiunge, "auspico che in ogni realtà con più di 15mila il centrodestra sia rappresentato in modo speculare rispetto a quello che si è affermato alle Regionali". Poi, conclude Zoffili, "ho chiesto di parlare anche di suppletive al Senato, il candidato Carlo Doria sta battendo il territorio. Salvini ha detto che sia aspetta un sette a zero dalle elezioni regionali, io aggiungo che potremmo ottenere un otto a zero".