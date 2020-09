Calcio: nuovo acquisto del Cagliari, stasera arriva Zappa

Rinforzo in arrivo per il Cagliari. Per la corsia esterna in difesa c'è Gabriele Zappa, classe 1999: stamattina ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart a Roma e per stasera è atteso all'aeroporto di Elmas. Ha disputato l'ultimo campionato con la maglia del Pescara: un "terzino goleador" visto che ha realizzato cinque reti in venticinque presenze. Il giocatore sarà a disposizione di Di Francesco dopo la firma del contratto: giusto in tempo per vederlo nell'amichevole contro la Roma in programma sabato prossimo, 12 settembre. In cambio al Pescara andrà l'attaccante colombiano Damir Ceter, classe 1997, la scorsa stagione in prestito al Chievo.