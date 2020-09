Crociata vip contro allevamento ostriche, appello a Costa

Una lettera via Pec al ministro dell'Ambiente Sergio Costa e al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas per rilanciare la battaglia di cittadini e vip contro l'apertura di un allevamento di ostriche e mitili nello specchio di mare davanti alla spiaggia dei Baracconi. E' stata inviata dal comitato "Salviamo la costa di Golfo Aranci" per chiedere la revoca della concessione in questo tratto di litorale e l'individuazione di un sito alternativo, meno impattante per l'ecosistema marino e costiero.

La petizione lanciata dallo stesso comitato sul sito change.org ha ormai superato le 40 mila firme, comprese le adesioni di numerosi personaggi dello spettacolo, dello sport, del mondo scientifico: dalla regista Lina Wertmuller alla conduttrice tv Licia Colò, al campione di basket Gigi Datome. Secondo i biologi marini ingaggiati dal comitato, l'allevamento autorizzato dalla Regione con una concessione della durata di 15 anni, comprometterebbe l'ecosistema marino arrecando gravi danni all'ambiente.

"Abbiamo chiesto al presidente Solinas di prendere posizione e attivare la Giunta e il Consiglio affinché venga garantita la conservazione dell'habitat e della prateria di Posidonia presente, nonché delle principali specie marine individuate nel sito, attraverso la revoca della concessione per l'impianto di molluschicoltura o l'individuazione di un'area fuori dal territorio golfarancino, più idonea e meno fragile dal punto di vista ambientale", spiega la portavoce del comitato, Paola Masala. I cittadini hanno anche chiesto che Solinas partecipi a un incontro pubblico per la consegna delle firme in calce alla petizione e per stabilire un patto "green" per il futuro dell'Isola.