Comunali: Piludu candidato sindaco centrosinistra a Quartu

È il consigliere del Pd Francesco Piludu il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime comunali di Quartu Sant'Elena, terza città della Sardegna. È il risultato delle primarie che hanno visto contrapporsi Monica Mascia (Impari), Piludu (Partito Democratico, Partito dei Verdi-Europa Verde, Possibile, Art.1, Associazione Nelson Mandela e Cambiamo Quartu) e Stefano Secci (Ajo Insieme). Circa millecinquecento elettori sono andati al voto dalle 8.30 alle 20.30 nel seggio allestito a Casa Olla nella centrale via Eligio Porcu.

Piludu ha ottenuto 897 voti (63,75%) distaccando di oltre trecento preferenze Secci (Ajò Insieme), che di voti ne ha preso 494 (35,10%). Al terzo posto Monica Mascia (Impari) con 16 preferenze(1,13%). In vista del voto amministrativo fissato in Sardegna per il 25 e 26 ottobre prossimi, Il centrodestra non ha ancora scelto ufficialmente il suo candidato: in pole il sardista Christian Stevelli, ma ci sono in lizza anche Tonino Dessì (Fdi), Antonello Picci (Forza Italia) e Guido Sarritzu (Venti20). Il M5s ha scelto invece il consigliere comunale Guido Sbandi, mentre l'ex sindaco Graziano Milia è in corsa con una coalizione di civiche. Già indicato, infine, il candidato di Quartu da salvare, è Francesco Pandolfi.