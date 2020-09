Gufo in difficoltà soccorso da Polizia locale a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 04 SET - Un gufo denutrito e in difficoltà è stato recuperato oggi dagli agenti della Polizia municipale a Cagliari.

Il volatile è stato soccorso all'interno dei giardini dell'hospice di via Jenner, dove era stato notato da alcune persone. Aveva poche piume e sembrava malato.

Gli agenti della polizia municipale, arrivati subito sul posto, lo hanno prelevato e trasportato al centro di primo soccorso volatili della clinica veterinaria San Giuseppe per essere curato. (ANSA).