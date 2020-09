Giovanni Andreoli nuovo maestro del coro Lirico Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 04 SET - Giovanni Andreoli è il nuovo maestro del coro del Teatro Lirico di Cagliari. Sostituisce Donato Sivo, al lavoro in Sardegna dal 2014 al 2017.

"Ho già conosciuto il coro e l'approccio è stato ottimo", ha detto nella conferenza stampa di presentazione a Cagliari.

Subito sul palco per gli appuntamenti della stagione settembrina all'aperto tra Cavalleria rusticana, Faurè e Morricone.

Originario di Brescia, Andreoli ha studiato pianoforte, composizione, flauto, percussioni, musica corale e direzione di coro. Ha iniziato molto giovane l'attività in teatro prima come maestro suggeritore e poi come maestro di sala e quindi come responsabile della preparazione musicale delle compagnie di canto.

Già maestro sostituto di importanti teatri italiani e festival lirici tra cui Rossini opera, festival di Pesaro, Maggio musicale fiorentino e festival Puccini di Torre del Lago, è stato maestro del coro in importanti istituzioni musicali italiani fra cui Rai di Milano, la Fenice, Carlo Felice di Genova, Arena di Verona. Durante la sua carriera ha collaborato con la Biennale musica di Venezia curando la preparazione di concerti di artisti come Noto e Clementi.

È stato direttore artistico del teatro grande di Brescia, maestro del coro al teatro Carlo Felice di Genova, maestro titolare del coro al teatro nazionale Sao Carlos di Lisbona, maestro del coro alla fondazione arena di Verona. (ANSA).