Coronavirus: Procura Sassari chiude prima fase di indagini

È sulla scrivania del sostituto procuratore di Sassari Paolo Piras un voluminoso faldone consegnato dai carabinieri del Nas, guidati al comandante Gavino Soggia, al termine della prima parte di indagini condotte dalla Procura sulle morti e sui contagi da Covid-19 in tutto il territorio provinciale. Documenti, relazioni e altre attività di verifica svolte da carabinieri negli ospedali e nelle case di cura per anziani, dove si sono registrate numerose vittime, saranno ora vagliati dal procuratore Gianni Caria e dal sostituto Piras, che dovranno decidere se nominare dei consulenti per approfondire le indagini su particolari aspetti della vicenda. Sulle morti da Covid ci sono più fascicoli che viaggiano parallelamente: un'inchiesta generale su come sono sviluppati i contagi nell'ospedale Santissima Annunziata e diversi procedimenti focalizzati su avvenimenti particolari. Uno riguarda la scomparsa dell'ambulante 51enne di Ossi, Roberto Pais, morto il 22 marzo nel reparto Rianimazione dell'Aou di Sassari. L'uomo era arrivato in ospedale il 17 marzo, dopo che per quattro giorni la famiglia aveva cercato disperatamente aiuto chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Secondo la denuncia dei suoi parenti, rappresentati dall'avvocata Alessandra Delrio, l'uomo aveva iniziato a star male intorno al 7 marzo, accusando una lieve febbre. Il 13 marzo le sue condizioni si erano aggravate e la febbre era salita in maniera preoccupante. "In quattro giorni la famiglia ha fatto mille telefonate per chiedere soccorso, tutte finite nel vuoto", spiega l'avv. Delrio.

L'inchiesta della Procura sui contagi e sulle morti da Covid19 per ora non riguarda i fatti relativi alla seconda ondata della pandemia, quelli del mese di agosto.