Coronavirus: 66 nuovi casi in Sardegna su 2.252 tamponi

(ANSA) - CAGLIARI, 04 SET - Sono di nuovo in aumento i contagi in Sardegna: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 66 nuovi casi di positività al Covid19, 60 da attività di screening e 6 da sospetto diagnostico (2.421 il totale). Invariato il numero delle vittime, 135.

In totale sono stati eseguiti 143.293 tamponi, con un incremento di 2.252 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 41 i pazienti ricoverati in ospedale (+6 rispetto al dato di ieri).

Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, attualmente sei. Le persone in isolamento domiciliare sono 963.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.272 (+2) pazienti guariti, più altri 4 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 2.421 casi positivi complessivamente accertati, 431 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 251 (+8) nel Sud Sardegna, 88 (+9) a Oristano, 181 (+5) a Nuoro, 1.470 (+36) a Sassari. (ANSA).