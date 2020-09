Basket: per Dinamo una Roma inconsistente, domani c'è Pesaro

Archiviata la sin troppo scontata vittoria con la Virtus Roma per 114-71, arrivata al Geovillage di Olbia con gli uomini contati, senza americani e con molti giovani, la Dinamo Banco di Sardegna si concentra già sul prossimo impegno.

Il raggruppamento olbiese di SuperCoppa prevede per domani alle 17 la sfida tra i biancoblù di coach Gianmarco Pozzecco e la Vuelle Pesaro, che ieri nella gara che ha inaugurato il weekend delle prime sfide ufficiali della stagione ha battuto la Pallacanestro Brindisi per 83-71.

Ieri il motivo di maggiore apprensione di società, staff e squadra era la situazione sanitaria, ma per fortuna l'esito dei tamponi eseguiti è stato negativo e capitan Devecchi e compagni sono regolarmente scesi in campo. Orfani di Tillman e Gandini nel reparto dei lunghi, i sassaresi si sono trovati di fronte un manipolo di volenterosi ragazzini, con Cervi non al meglio dal punto di vista fisico e cinque americani rimasti nella capitale.

La partenza a giri ridotti del Banco ha animato per un attimo la Virtus, ma dopo l'11 a 5 firmato da Campogrande e Baldasso dal perimetro non c'è stata più storia.

Per capire quale sia davvero lo stato di avanzamento dei lavori del "cantiere" aperto dal presidente Stefano Sardara, dal general manager Federico Pasquini e dallo staff tecnico guidato dal Poz, sarà il caso di attendere almeno il match di domani con Brindisi.