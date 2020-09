Air Italy: Solinas, ora piano Governo salvaguardia settore

"Abbiamo lavorato costantemente per raggiungere questo risultato. È un primo passo per la salvaguardia dei posti di lavoro e la tutela del know how acquisito nel settore. Adesso ci aspettiamo che queste professionalità e risorse riconosciute vengano inserite in un piano industriale coerente che valorizzi sia i collegamenti di medio e lungo raggio sia quelli di corto raggio che mettano al centro la nostra Isola e la continuità territoriale". Lo afferma il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, dopo la definizione dell'accordo su cassa integrazione e misure per ricollocare i 1.453 dipendenti di Air Italy.

Un risultato - ricorda Solinas - "frutto di un percorso costante e costruttivo tra azienda, sindacati, ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico e le due Regioni coinvolte, Sardegna e Lombardia".

"La trattativa giunge a una prima conclusione positiva - commenta l'assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda - Per i prossimi 10 mesi i lavoratori avranno una boccata d'ossigeno grazie agli ammortizzatori sociali, ma è necessario ribadire il nostro impegno affinché vengano avviate quanto prima una serie di politiche attive per la riqualificazione del personale".