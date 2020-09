Università Sassari: 691 aspiranti medici a test d'ingresso

Un esercito di 691 aspiranti medici si è presentato oggi alla Promocamera di Predda Niedda per sostenere il test di ammissione a numero programmato nazionale, ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università di Sassari.

Mascherina indossata, certificazione sul proprio stato di salute già compilata, dopo la misurazione della temperatura corporea all'ingresso i candidati sono stati convocati a gruppi e fatti accomodare al proprio posto, così da evitare assembramenti all'ingresso.

I posti disponibili quest'anno sono 142 in Medicina e 30 in Odontoiatria.

Il test era costituito da 60 quesiti di cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica, con 5 opzioni di risposta. La prova è durata 100 minuti. Il 17 settembre verranno pubblicati i punteggi su www.universitaly.it. Il 29 settembre sarà pubblicata la graduatoria nazionale di merito, sempre nell'area riservata di Universitaly.

La prossima prova di ammissione fissata per l'8 settembre ancora a Promocamera riguarda le Professioni sanitarie, con 200 posti per Infermieristica, 18 per Ostetricia, 33 per Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, 35 per Tecniche di laboratorio biomedico 35. Gli iscritti sono stati convocati a orari scaglionati a partire dalle 8.30. Due giorni fa era toccato ai candidati di Veterinaria, mentre lo stesso 8 settembre è previsto il test in modalità telematica per Scienze dell'Architettura. Tra il corso di "Architettura" e quello di "Design" i posti disponibili sono 70.