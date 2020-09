Troppe fake in chat mamme, sindaco le 'vieta' ma è una burla

Una finta ordinanza, provocatoria ma scritta con tutti i crismi dei documenti ufficiali, per mettere al bando le chat delle mamme su questa difficile ripartenza della scuola perchè infarcite di fake news. L'idea è del sindaco di Desulo, centro montano di 2mila abitanti in provincia di Nuoro, che l'ha postata su Facebook e raccolto in poche ore migliaia di like e condivisioni. Un'ordinanza-burla che si chiude con l'annuncio del sequestro dello smartphone in caso di violazione e niente ricorsi al Tar perchè "il sindaco ha sempre ragione".

"Ho copiato l'idea dal mio collega di Galliate, Davide Ferrari, mi piaceva il fatto di divertire ma anche di far riflettere su un problema reale: l'uso smodato e spesso improprio delle chat scolastiche delle mamme - spiega all'ANSA il sindaco Gigi Littaru - Da lì in poi è stato un delirio di like, commenti, condivisioni e chiamate da parte dei media.Trovo le chat delle mamme un problema serio, ma non è un problema di genere, vale pure per i padri, e anche per amministratori - precisa - In queste chat corrono spesso informazioni non verificate, fake news e la propagazione corre veloce e a volte diventa dannosa. Finendo per ricadere sulle spalle dei sindaci.

Littarru è primo cittadino di Desulo da dieci anni. Ora è in scadenza e si è ricandidato per il terzo mandato alle elezioni di ottobre: "Il ruolo di sindaco lo ricopro con grande piacere perché amo il mio paese - confessa - ma le chat devo riconoscere che sono diventate un problema perché ingigantiscono piccole notizie e ne fanno girare delle altre non veritiere, facendoci rincorrere per ore situazioni che potevano essere evitate: pensiamo al periodo del lookdown ad esempio, ma anche alla situazione attuale di ripresa del virus, dove si scatena la caccia al positivo o al negativo. Noi poi siamo un paese di montagna e le chat si riscaldano sin dall'alba in periodi di neve, quando i genitori vogliono sapere se le scuole sono aperte o chiuse. Con questo post ho voluto scherzare - ammette - ma mi fa piacere che abbiamo provocato anche una seria riflessione, che era lo scopo che desideravo ottenere".