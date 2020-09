Superba Gnv torna su rotte Sardegna, certificata anti Covid

(ANSA) - CAGLIARI, 03 SET - La Superba di Gnv torna sulle storiche linee per la Sardegna: è la terza nave della compagnia a conseguire la certificazione per la prevenzione e il controllo di possibili contagi a bordo dopo Allegra e Rhapsody. Con 567 cabine, 37 suite - 31 doppie e 6 presidenziali con balcone - bar, ristoranti, shop e ampi spazi, La Superba è tra i più grandi traghetti passeggeri in servizio nel Mediterraneo. L'1 settembre il Rina, l'autorità di controllo, ha effettuato la visita e rigorosi check a bordo. La nave della compagnia del gruppo Grimaldi "è risultata idonea a ricevere la notazione addizionale di classe Ship Biosafe per le sue caratteristiche costruttive - spiega l'azienda - e per le azioni messe in atto, come l'organizzazione degli spazi, lo screening sanitario a bordo, le procedure in caso di rischi biologici, la formazione per i marittimi a bordo e un piano di investimenti ad hoc per la gestione di possibili infezioni con l'obiettivo di contribuire a prevenire e mitigare possibili contagi". (ANSA).