Lettera con minacce a presidente Confcommercio sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 03 SET - Una lettera di minacce è stata recapitata al presidente di Confcommercio Sud Sardegna e componente del Consiglio nazionale di Confcommercio, Alberto Bertolotti. La busta conteneva tre fotografie simboliche: una con l'immagine di uno stabilimento balneare in fiamme, la seconda che raffigurava un ristorante bruciato e infine la terza con una barca incendiata. La busta, consegnata dal postino ai dipendenti del ristorante di Chia di proprietà dell'imprenditore cagliaritano, era affrancata e riportava l'indirizzo scritto a penna.

È stato lo stesso Bertolotti a denunciare l'episodio con un filmato pubblicato sul suo profilo Facebook di oltre sette minuti. "Le tre immagini sono praticamente le mie tre attività di impresa - spiega il presidente di Confcommercio sud Sardegna - sulle quali incombe adesso una minaccia di incendio. Dopo un primo momento di ansia mi sono tranquillizzato, perché chi vuole mettermi paura non riesce a farlo. Non è un episodio piacevole, i miei collaboratori invece sono preoccupati".

La lettera "è stata portata immediatamente all'attenzione della squadra mobile e della scientifica che stanno lavorando per individuare l'autore", aggiunge il presidente di Confcommercio Sud Sardegna che lancia poi un appello a chi ha inviato la missiva: "Se minaccia di incendiare le mie attività lavorative qualche cosa della mia vita lavorativa, della mia attività pubblica o della mia vita privata lo o la disturba.

Vorrei invitare questo signore o questa signora a telefonarmi o contattarmi per fare quattro chiacchiere, perché vorrei spiegargli che la mia vita lavorativa è una vita di sacrifici e di fatica". (ANSA).