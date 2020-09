Covid: sindaco Arzachena, da 1 a 123 casi per colpa turisti

(ANSA) - ARZACHENA, 03 SET - L'impennata di contagi legati alla movida di Ferragosto ha trasformato la Costa Smeralda da paradiso delle vacanze esclusive ad uno dei focolai estivi che ha più preoccupato per la diffusione dei contagi nel resto d'Italia, quando molti turisti positivi sono rientrati a casa.

Ma il sindaco di Arzachena non ci sta a far passare il suo territorio come untore. "Durante il periodo del lockdown - ricorda Roberto Ragnedda - il Comune ha registrato un unico contagiato da Coronavirus che è stato ricoverato per 4 mesi e mezzo all'ospedale di Sassari. Oggi ne registriamo complessivamente 123: è evidente che si tratta di casi di importazione, arrivati qui dopo l'apertura delle frontiere intra-regionali".

"Adesso la situazione è sotto controllo - assicura, invitando i turisti ad approfittare di settembre per le vacenze - ma l'irresponsabilità dei singoli prima e poi la cattiva informazione hanno fatto un danno eneorme in termini economici e di immagine. Il mio territorio - spiega - paga un conto salato per quanto avvenuto in alcuni noti locali notturni e per le notizie distorte divulgate a tal proposito: registriamo l'annullamento di eventi internazionali, disdette negli alberghi, chiusure anticipate di bar e ristoranti con conseguenti licenziamenti".

"Da vittime siamo divenuti carnefici, secondo quanto viene raccontato. Ricordo che in 130 strutture ricettive, 2 mila seconde case e centinaia tra ristoranti, bar e locali vari presenti nel territorio non si sono verificati casi di positività e che la Sardegna ha aperto i suoi confini a fine giugno come regione Covid-free. Laddove sono state rispettate le misure a contrasto della diffusione del virus, sia da parte degli imprenditori che da parte dei clienti, non si sono verificati contagi", chiarisce Ragnedda. "Arzachena è una destinazione sicura, settembre è un mese straordinario per vivere il mare, godere delle bellezze naturalistiche e del patrimonio storico che offre. Il fatto che almeno 80 mila persone al giorno ad agosto l'abbiano scelta lo dimostra. Ma chi non ha rispettato le regole dovrebbe pagare per la condizione in cui ci troviamo oggi". (ANSA).