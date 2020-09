Coronavirus: Assl Olbia potenzia servizi telefonici

(ANSA) - OLBIA, 03 SET - La Assl di Olbia ha potenziato le linee telefoniche del Servizio di Igiene pubblica, dedicando i due nuovi numeri 0789552678 e 0789552185 ai cittadini che in gran numero chiedono conto a proposito della diffusione del coronavirus nel Nord Sardegna.

Ai numeri dedicati sarà possibile richiedere informazioni sulla ricezione via mail dell'esito del tampone, ma anche informazioni generali su quarantene, esecuzione dei tamponi e assistenza domiciliare.

Per le stesse informazioni è possibile scrivere anche a covid19.olbia@atssardegna.it, mentre per per richiedere l'invio del referto o di certificazioni si può scrivere a referticovid19.olbia@atssardegna.it.

Questa settimana il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, dalla prossima settimana dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 e dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30. (ANSA).