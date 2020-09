Comunali: sintesi c.destra su candidature in centri maggiori

Sintesi quasi fatta sulle candidature a sindaco del centrodestra per le comunali del 25 e 26 ottobre nei quattro centri con più di 15mila abitanti. La quadra è arrivata ieri a tarda notte a conclusione del vertice di maggioranza convocato a Villa Devoto dal presidente della Regione Christian Solinas con tutti i segretari dei partiti.

A Nuoro, come previsto, sarà la Lega a indicare il nome: a correre potrebbe essere Pietro Sanna, architetto. Ancora da definire la situazione per Quartu Sant'Elena, terza città della Sardegna. In questo caso la scelta spetta al Psd'Az. Il presidente Solinas punta su Christian Stevelli, già consulente nell'Ufficio di presidenza della Regione, Forza Italia porta invece Antonello Picci, ex capo di gabinetto quando era sindaco Mauro Contini. Dovrebbe comunque prevalere la prima ipotesi.

A Sestu non dovrebbe essere messa in discussione la ricandidatura dell'attuale sindaca Paola Secci (Riformatori).

Quanto a Porto Torres, il governatore sardista si è riproposto di farci un sopralluogo. Nella città governata dal M5s, infatti, il Psd'Az ha due correnti e deve quindi fare una sintesi al suo interno. Il nome del candidato potrebbe però arrivare anche dai Riformatori.