Air Italy: accordo su cassa integrazione per 10 mesi

"Un ottimo risultato che sventa il dramma di 1.465 licenziamenti, ottenuto dopo una riunione no-stop di 12 ore, soprattutto in un contesto molto difficile con una liquidazione aziendale in atto, grazie all'estremo impegno e alla tenacia delle organizzazioni sindacali". Così il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, sull'accordo di cassa integrazione per 10 mesi per i lavoratori di Air Italy, aggiungendo che "con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Regioni Sardegna e Lombardia, con l'intesa vengono garantiti tutti i diritti retributivi e vengono mantenute le professionalità certificate ed in tempi brevissimi verranno presentati i programmi di riqualificazione". "Adesso, non bisogna abbassare la guardia - sostiene infine Cuscito - ma invece si deve lavorare, nel corso dei dieci mesi di cigs, per trovare una soluzione industriale, di concerto con i ministeri dello sviluppo economico e dei trasporti e le regioni interessate che permetta di non disperdere le alte professionalità dei dipendenti della compagnia e dare una prospettiva di lavoro a tutti i dipendenti Air Italy, assicurandogli una continuità economica a loro ed alle proprie famiglie".

"Nonostante la sciagurata decisione degli azionisti, che segna una pagina tragica nella storia della aviazione civile italiana, di procedere alla chiusura di Air Italy, si è riusciti ad impedire che 1.465 dipendenti finissero sulla strada", commentano il segretario generale, Claudio Tarlazzi, e il segretario nazionale, Ivan Viglietti, della Uiltrasporti.

"Grazie al lavoro congiunto di Governo, istituzioni e sindacato oggi si è potuto raggiungere l'accordo di Cassa Integrazione Straordinaria per 10 mesi per tutti i lavoratori Air Italy".