A 220 km/h sulla Carlo Felice, patente ritirata

Viaggiava alla guida di una Bmw a quasi 220 km all'ora sulla Statale "Carlo Felice", la principale arteria stradale della Sardegna, in un tratto dove la velocità massima consentita è di 90 km/h. All'automobilista, un 50enne di Porto Torres, è stata comminata una multa di 3.300 euro con il ritiro della patente.

Il 31 agosto scorso l'uomo, all'altezza di Siligo, nel Sassarese, è stato fermato dalla Polizia stradale di Nuoro, guidata da Leo Testa, che gli ha contestato l'eccesso di velocità per oltre 128 km orari. Ma l'autista della Bmw non era il solo nelle giornate del controesodo a viaggiare a quella velocità: sanzioni amministrative e ritiro della patente anche a un uomo di Sorgono che viaggiava a 161 chilometri all'ora. E sono sei le patenti ritirate ieri ad altrettanti automobilisti che viaggiavano oltre i 140 chilometri all'ora.

Complessivamente, durante il controesodo sono 15 le violazioni per eccesso di velocità riscontrate con il telelaser dagli agenti della Polstrada nuorese, quattro le patenti di guida ritirate.