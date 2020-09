Metano: Pd, stop Mise incomprensibile, serve vertice

"Dal Mise arriva uno stop incomprensibile alla dorsale sarda del metano. Apprendiamo in queste ore che il ministero dello Sviluppo economico ha dato un parere negativo agli emendamenti al decreto Semplificazione presentati dal Partito democratico sul tema della metanizzazione in Sardegna". Lo sottolineano i parlamentari sardi del Pd Gavino Manca, Romina Mura e Andrea Frailis.

"Questa scelta, non concordata in maggioranza, rappresenterebbe un danno economico e ambientale irreparabile per l'economia della Sardegna. Ed è fondata su un parere che, richiamando un presunto squilibrio costi-benefici, non ha però valore ufficiale. Chiediamo che venga convocato al più presto un tavolo di confronto della coalizione affinché l'argomento venga discusso seriamente, collegialmente e alla luce del sole. Il progetto della dorsale è figlio del Patto Stato-Regione del 2016: da quattro anni i sardi dispongono grandi aspettative verso questo intervento che permetterebbe alla Sardegna non solo di colmare un gap infrastrutturale ma di porsi all'avanguardia nella transizione energetica Paese", concludono i deputati.