Calcio: Cagliari, Di Francesco subito contro il Sassuolo

(ANSA) - CAGLIARI, 02 SET - Subito Di Francesco contro il 'suo' Sassuolo. Nella prima giornata di Serie A, il 20 settembre, il Cagliari scenderà in campo a Reggio Emilia contro l'ex squadra del neo allenatore rossoblù. E' quanto stabilito oggi dal sorteggio del calendario di Serie A.

La settimana seguente primo impegno casalingo contro la Lazio.

Alla terza giornata, il 4 ottobre, trasferta a Bergamo contro l'Atalanta mentre alla quarta, dopo la sosta per le Nazionali, i rossoblù giocheranno sul campo del Torino.

Il 25 ottobre confronto interno con il Crotone, mentre nel sesto turno è in programma la trasferta di Bologna. Alla settima giornata i rossoblù saranno di scena alla Sardegna Arena contro la Sampdoria. All'ottava giornata, dopo la nuova pausa per gli impegni delle Nazionali, trasferta a Torino contro i campioni d'Italia della Juventus (22 novembre). Sette giorni dopo, alla Sardegna Arena scenderà lo Spezia.

Nel decimo turno, il Cagliari giocherà al Bentegodi con il Verona; i successivi impegni saranno in casa contro l'Inter e nel primo turno infrasettimanale al Tardini col Parma.

Ancora un impegno casalingo per la 13/a giornata, quando i rossoblù riceveranno la visita dell'Udinese. Il 23 dicembre, ultima gara dell'anno solare, il Cagliari affronterà la Roma all'Olimpico. Nella 15/a giornata, il 3 gennaio 2021, i rossoblù sfideranno il Napoli alla Sardegna Arena. Nuovo confronto in casa tre giorni dopo, il 6 gennaio, contro il Benevento, al quale farà seguito la trasferta di Firenze. Per la 18/a è in programma la partita casalinga col Milan, chiusura del girone d'andata sul campo del Genoa dell'ex Maran. (ANSA).