Cagliari, Unica Radio miglior emittente università italiane

Unica Radio è la migliore radio universitaria italiana dell'anno secondo il magazine inglese Corporate Vision. L'emittente cagliaritana riceve il premio come "‪Best Student Radio Station 2020". E non è il primo riconoscimento: ‬nel 2010 era arrivato l'"European podcast Award" assegnato da Olympus Audio System. Poi nel 2012 lo "Station of the Year" dell'organizzatore del College Radio Day supportato da TuneIn, per aver coordinato per la prima volta la diretta a reti unificate delle radio universitarie a livello mondiale. A seguire nel 2015 il premio per la migliore trasmissione radiofonica da "Radio Atenei".

Unica Radio, nata con progetto finanziato con fondi dell'ateneo e dell'Ersu, permette agli studenti universitari di Cagliari di svolgere presso la propria testata giornalistica il tirocinio universitario riconoscendo loro i crediti formativi.

Nel 2019 l'emittente ha portato avanti un progetto innovativo: realizzare uno studio radiofonico mobile per raccontare con immediatezza gli eventi culturali dell'isola attraverso le voci dei suoi protagonisti.