Cagliari: 21 convocati per mini ritiro di Aritzo

Ventuno giocatori sul pullman per Aritzo. Per il mini ritiro precampionato del Cagliari in Barbagia, Eusebio Di Francesco deve fare i conti con una rosa rimaneggiata a causa di chiamate in Nazionale, infortuni e coronavirus. La squadra è partita questo pomeriggio dopo la seduta della mattina ad Asseminello. Domani allo "Stadio del Vento" di Aritzo è prevista una doppia seduta di lavoro, alle 10 e alle 17.15.

I convocati. Portieri: Aresti, Cabras, Vicario. Difensori: Boccia, Faragò, Klavan, Lykogiannis, Michelotti, Pinna, Pisacane. Centrocampisti: Caligara, Ladinetti, Marin, Nandez, Oliva, Rog. Attaccanti: Delpupo, Gagliano, Joao Pedro, Pavoletti, Simeone. All'appello mancano i nazionali Cragno, con il ct Mancini, e gli under 20 Marigosu e Carboni. Indisponibili per infortunio Pereiro e Ciocci. Ceter ha continuato a svolgere delle sedute di lavoro individuali ad Asseminello. Mancano ancora Despodov, Ceppitelli, Cerri e Bradaric, in quarantena per il Covid. Diplomazie al lavoro per una possibile amichevole con l'Olbia. Il ritorno a Cagliari è previsto per venerdì sera.