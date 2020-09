Sassari, in 242 a test d'ingresso per Veterinaria

Sono 242 i candidati che si sono presentati al test di ammissione per il corso di laurea in Veterinaria dell'Università di Sassari. Quaranta i posti disponibili, altri sei posti sono riservati agli studenti non comunitari che risiedono all'estero. Il test, primo fra quelli a programmazione nazionale, è iniziato alle 12 su tutto il territorio nazionale. I candidati hanno dovuto indossare la mascherina di protezione individuale e presentare un'autocertificazione di buone condizioni di salute. In 100 minuti hanno dovuto rispondere a 60 quesiti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, con cinque opzioni di risposta. I risultati del test di ammissione saranno pubblicati il 15 settembre dal Cineca, sul sito www.universitaly.it , mentre per conoscere la graduatoria nazionale bisognerà aspettare il 29 settembre.

Le prove di ammissione ai corsi universitari a numero chiuso proseguiranno nei prossimi giorni: il 3 settembre sarà la volta del test per Medicina e chirurgia (142 posti) e Odontoiatria e protesi dentaria (30 posti), che si svolgeranno nella sala di Promocamera; l'8 settembre sempre a Promocamera, si terrà il test delle Professioni sanitarie, mentre in modalità telematica si svolgerà la prova di accesso a Scienze dell'Architettura e del progetto.

Intanto un servizio navetta non stop dell'Atp consentirà a chi parteciperà alle selezioni dei corsi di laurea a numero chiuso di raggiungere facilmente Promocamera, a Predda Niedda. Così i vertici del consorzio che gestisce il trasporto pubblico a Sassari hano accolto l'istanza dell'Università di Sassari, che ha dovuto ripiegare su quella struttura fuori mano per la chiusura del PalaSerradimigni, in ristrutturazione. Ogni mezz'ora a partire dalle 8.10 e sino alle 9.40 sarà possibile raggiungere su due mezzi Promocamera, dalla quale si potrà andare via tra le 14 e le 15, con doppia corsa ogni venti minuti. Il servizio sarà attivo il 3 settembre per le prove di ingresso a Medicina e l'8 settembre per quelle alle professioni sanitarie.