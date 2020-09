Truffava le donne conosciute sui social, arrestato un 37enne

Agganciava le sue vittime, soprattutto donne tra i 45 e i 50 anni, sui social network, otteneva la loro fiducia e si mostrava sentimentalmente interessato. Poi prometteva loro investimenti dai facili guadagni e ottenuto il denaro spariva nel nulla. Un truffatore, che da qualche giorno si trovava in vacanza di Sardegna, forse a caccia dell'ennesima vittima da ripulire, è stato arrestato dai carabinieri. In manette è finito Soodharshan Pooneeth, 37 anni, delle Isole Mauritius ma residente a Milano. Nei suoi confronti il Tribunale di La Spezia aveva emesso un ordine di cattura: è infatti accusato di numerose truffe messe a segno tra Lombardia e Liguria.

L'uomo è stato individuato dai militari delle stazioni di Barumini e Lunamatrona a Turri, dove stava trascorrendo le ferie a casa di una 45enne del luogo. Al momento non le aveva chiesto alcuna somma di denaro, ma non si può escludere che avesse in mente di derubarla. La tecnica usata era sempre la stessa. Contattava le donne, specialmente single, sui social network, poi le incontrava presentandosi vestito in maniera elegante, indossando orologi di lusso e ostendando ricchezza. Riusciva così a ottenere la loro fiducia per poi attuare il suo piano: proponeva loro facili investimenti - anche scommesse su corse dei cavalli - otteneva i soldi e spariva.

Da qualche giorno si trovava in Sardegna. I carabinieri hanno ricostruito i suoi spostamenti: prima ha trascorso qualche giornata nel sud dell'Isola, poi si è spostato vicino Sanluri, quindi a Ussaramanna e infine Turri, a casa della donna che aveva conosciuto in spiaggia. I militari hanno sequestrato le carte di credito del 37enne, utili per completare le indagini: molte delle vittime infatti, gli inviavano il denaro tramite bonifico.