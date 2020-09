Solinas, vie legali perché è in gioco la reputazione della Sardegna

"E' in gioco la reputazione turistica di un'isola costruita in tanti anni di laboriosa ospitalità e ora messa in discussione a livello internazionale". Così il governatore della Sardegna Christian Solinas motiva le ragioni del ricorso alle vie legali contro la campagna mediatica successiva all'impennata di contagi nelle discoteche a ridosso di Ferragosto. "Abbiamo dato mandato all'area legale, insieme ai nostri tecnici, di valutare, sentendo anche gli operatori, quale sia l'impatto di questa campagna rispetto al tessuto economico produttivo delle nostre aziende e del sistema ricettivo", ha spiegato a margine della discussione in Aula della riforma della Sanità. Solinas non ha speicificato a chi saranno chiesti i danni: "Questa - ha chiarito - è una valutazione che farà il nostro ufficio legale".

"A noi in questo momento interessa ribadire che ci vuole correttezza nelle scelte, nelle decisioni e nell'informazione. In questa vicenda - ribadisce il presidente - abbiamo assistito a un'amplificazione di ciò che accadeva in Sardegna mentre i numeri certificati da tutti gli enti preposti ci dicevano che altre parti del Paese e dell'Europa avevano numeri ben importanti. Nonostante ciò si è voluto portare avanti una demonizzazione dell'Isola con un'evidente strumentalizzazione". Solinas non si pronuncia sui motivi che hanno spinto gli artefici degli attacchi. "Bisognerebbe chiedere a chi ha portato avanti la campagna - sostiene - io mi limito a registrare che dopo il lockdown il sistema turistico ricettivo sardo stava finalmente riprendendo un trend positivo con numeri confortanti che avevano superato i sette milioni di presenze: senza questa demonizzazione saremmo arrivati ben oltre le previsioni iniziali".

IN AULA ODG BIPARTISAN - Il Consiglio regionale fa quadrato contro gli attacchi mediatici alla Sardegna dopo l'impennata di casi positivi al Covid a cavallo di Ferragosto. Mercoledì 2, alle 10.30, l'Aula è convocata per discutere e approvare un ordine del giorno sul quale convergerrano maggioranza e opposizione. Sarà il presidente del Consiglio, Michele Pais, ha predisporre il documento da condividere con tutti i capigruppo prima del varo definitivo in Aula. "Noi siamo vittime non untori", hanno ribadito in queste settimane tutti gli esponenti politici sardi replicando alla campagna sui media che ha trasformato la Sardegna da regione Covid free a Isola che diffonde il virus. "Sono tutti casi di importazione - hanno spiegato le autorità sanitarie regionali - turisti che hanno contratto il Covid in Spagna o in Grecia e sono poi risultati positivi facendo tappa in Sardegna".