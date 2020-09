Sanità: riforma, maggioranza scioglie nodo scorpori ospedali

La maggioranza ha sciolto il nodo dello scorporo degli ospedali Microcitemico e Oncologico dal Brotzu di Cagliari. Il presidio intitolato ad Antonio Cao è trasferito all'Azienda socio sanitaria di Cagliari numero 8. Quanto al Businco, potrà essere trasferito all'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari per garantire i requisiti essenziali per il mantenimento della facoltà di medicina presso l'Università e delle relative scuole di specializzazione. E' tutto nero su bianco nell'emendamento di sintesi all'articolo 17 che porta la firma di tutti i capigruppo della maggioranza. Il 17 e il 41 sono gli ultimi due articoli che separano la riforma della sanità che ripristina le vecchie otto Asl, e che il Consiglio regionale sta esaminando oggi.

La proposta di modifica prevede novità anche per l'ospedale Marino di Alghero che viene trasferito all'Azienda ospedaliera di Sassari per migliorare le attività integrate nel campo dell'Ortopedia, della Traumatologia e della Riabilitazione, favorendo anche l'attivazione di un polo di sviluppo di rilievo regionale per le tecnologie chirurgiche ortopediche nel campo della robotica. In questo caso i termini e le modalità del passaggio saranno disciplinate da un protocollo d'intesa che sarà sottoscritto dal presidente della Regione e dal rettore dell'Università di Sassari. L'Aula sta discutendo l'emendamento.