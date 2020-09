Musica: cinque giorni di grande jazz a San Teodoro

Prende il via mercoledì 2 settembre la quinta edizione del festival San Teodoro Jazz, organizzato dall'omonima associazione culturale con la direzione artistica del musicista teodorino Matteo Pastorino, da anni trapiantato a Parigi (dove lavora e risiede), ma fortemente legato al suo paese e territorio d'origine.

Fino a domenica 6 settembre la manifestazione celebra il suo primo lustro nel suggestivo borgo gallurese, proponendo una formula che, a causa delle recenti ordinanze del Comune di San Teodoro atte a fronteggiare la pandemia in corso, dovrà fare i conti con sostanziali modifiche rispetto al programma inizialmente annunciato e che, come sottolinea il direttore artistico Pastorino "per il bene di tutta la comunità, si è trovata di fronte a importanti e inevitabili scelte dettate dal buonsenso, rinviando alla prossima primavera parte dei concerti previsti, che diventeranno una succulenta anteprima della prossima edizione del festival".

Restano confermati tutti i concerti previsti in piazza Gallura, con il Woodstore Quintet affiancato dal trombonista Roberto Rossi (giovedì 3 settembre), il progetto Roundella di Francesca Corrias (venerdì 4), il trio di Domenico Sanna, che in questa occasione ospita una ritmica a stelle e strisce con gli statunitensi Greg Hutchinson alla batteria e Ameen Saleem al contrabbasso (sabato 5), e gli immancabili appuntamenti di anteprima e chiusura del festival ai Giardini di Cala Brandinchi con il San Teodoro Jazz Quintet che mercoledì 2 settembre ospiterà la cantante tempiese Daniela Pes e in chiusura (domenica 6) con il progetto "CLAXXX" di Claudio Miotti.

San Teodoro Jazz è organizzato dall'Associazione Culturale San Teodoro Jazz con il patrocinio e supporto dell'Assessorato alla Cultura del Comune di San Teodoro, Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito con posti limitati, nel rispetto delle norme ministeriali atte al contenimento dell'emergenza sanitaria in corso. I moduli per la prenotazione dei singoli concerti sono disponibili nel sito www.santeodorojazz.com.