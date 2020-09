Sindacati polizia, al Cpa di Monastir 33 positivi

"All'interno della struttura sono stipati 195 clandestini, di cui 33 positivi al Covid, a questi si aggiungono 37 richiedenti asilo. Positivi e negativi vivono in totale promiscuità tra loro creando situazioni di pericolo altissime. Avvengono quotidianamente risse, aggressioni e accesi diverbi, nonché rumorose proteste che potrebbero degenerare da un momento all'altro". Il segretario provinciale del Sap Cagliari, Luca Agati, lancia ancora una volta allarme sulla situazione che si sta vivendo all'interno del centro di prima accoglienza di Monastir.

"Abbiamo scritto l'ennesimo comunicato al Questore di Cagliari, rappresentando dettagliatamente la pericolosa situazione per la tutela della salute dei poliziotti che lavorano al centro di Monastir - sottolinea il sindacalista - Chiediamo da mesi accertamenti sanitari (tamponi o test sierologici) sui poliziotti esposti in prima persona al contatto con i clandestini positivi al Covid. Il rischio che il virus possa veicolare nei nostri uffici e nella case delle nostre famiglie è altissimo, eppure ci scontriamo contro un muro di silenzio".

Chiede al Prefetto "misure urgenti per individuare idonei locali (o navi quarantena) per isolare i soggetti infetti e mantenere lo stato di quarantena" il segretario provinciale Fsp Polizia Cagliari, Alessandro Congiu. "Servono misure energiche, al fine di organizzare se è necessario operazioni di screening sierologiche per tutti gli ospiti. Il focolaio rischia di essere molto grave anche perché se dovessero scappare dal centro gli individui dichiarati positivi al Covid 19, metterebbero a rischio i cittadini di Monastir e la salute degli operatori di polizia che hanno il compito della vigilanza". Il sindacato Fsp polizia proclama "lo stato di agitazione e annuncia forti iniziative di protesta di tutta la categoria".