Il Cagliari da domani ad Aritzo per mini ritiro

Cagliari pronto a partire per Aritzo, centro montano in provincia di Nuoro: sarà l'unico ritiro fuori sede del precampionato della squadra guidata da Di Francesco. Per "staccare" basteranno circa cento chilometri. In tutto tre giorni di fatiche a quota mille. Non sarà, però, ancora il vero Cagliari quello che domani mattina salirà sul pullman per la Barbagia. Mancheranno i giocatori positivi per il Covid 19 Despodov, Bradaric, Cerri e Ceppitelli. Ma non ci saranno nemmeno gli infortunati Ciocci e Pereiro più i due di ritorno dai prestiti, Romagna e Deiola, anche loro in infermeria.

E non ci sarà - a meno che Inter e Cagliari non trovino l'accordo all'improvviso - anche Nainggolan. Oggi il Ninja, il cui contratto è scaduto ieri - non ha partecipato alla ripresa degli allenamenti ad Asseminello. L'unico volto nuovo del ritiro ad Aritzo dovrebbe essere quello del romeno Marin, acquistato dall'Ajax su espressa richiesta di Di Francesco. Perché per il resto non ci sono ancora conferme ufficiali: Czyborra dovrebbe arrivare dopo la quarantena, mentre Sottil e Zappa, anche se molto vicini, sono ancora di Fiorentina e Pescara. Sul bus per Aritzo dovrebbero salire anche alcuni giocatori della Primavera per rimpolpare una rosa a ranghi ridotti per coronavirus e infortuni. Oggi mattinata di tamponi. Poi allenamento nel pomeriggio.