Bonus idrico, da oggi via alle richieste sul sito dell'Egas

È on line il sito www.bonusacqua.it dedicato agli utenti di Abbanoa che hanno diritto al bonus idrico emergenziale da 8 milioni di euro disposto da Egas, l'ente di governo dell'ambito della Sardegna. Si tratta di una misura straordinaria e ulteriore rispetto a quelle già previste a livello nazionale e regionale, destinata a supportare i nuclei familiari colpiti dalla crisi economica determinata dal Covid-19. L'agevolazione prevede un taglio nelle bollette di 50 euro per ogni componente del nucleo familiare. Oltre alla residenza in uno dei Comuni gestiti da Abbanoa, i requisiti per l'assegnazione del bonus prevedono che il richiedente abbia un indicatore dell'Isee corrente non superiore alla soglia di 15 mila euro, che si innalza a 20 mila nel caso di famiglie numerose (con almeno 3 figli a carico).

Le richieste dovranno essere presentate entro il prossimo 30 settembre. Attraverso il sito www.bonusacqua.it la richiesta può essere inoltrata ai Comuni a seguito a una semplice procedura di registrazione e compilazione on line. L'utente dovrà inviare in allegato oltre alla copia dell'Isee corrente, la copia di una bolletta Abbanoa riferita all'utenza domestico per la quale si richiede il bonus unitamente alla copia di un valido documento di identità. Il sistema inoltrerà la richiesta al Comune di residenza dell'utenza interessata, a cui spetterà il compito di prendere in carico le domande e verificare i requisiti di ammissione. In alternativa alla procedura on line, il sito mette a disposizione un modulo da scaricare, compilare e inviare all'amministrazione comunale tramite Pec, raccomandata o consegna a mano.