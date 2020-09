Basket: sospetto caso di Covid tra giocatori Dinamo Sassari

C'è un sospetto caso di positività al coronavirus fra i giocatori della Dinamo Sassari. Lo comunica la società con una nota pubblicata sul proprio sito internet e sui canali social. "A seguito dei test effettuati - si legge - è emerso un caso di sospetta positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Il soggetto è attualmente asintomatico ed è stato prontamente messo in regime di isolamento. Il gruppo, risultato negativo al test, sarà sottoposto a ulteriore tampone nella giornata odierna e ripeterà l'esame giovedì mattina, prima della partenza verso il Geovillage, come da protocollo". Riserbo totale su chi sia il giocatore che potrebbe avere contratto il virus. Dal 3 settembre la squadra sarà impegnata al Geovillage di Olbia per la supercoppa di basket.