Air Italy: Regioni a compagnia, scaduta Cig zero esuberi

Si va verso un accordo per assicurare 10 mesi di cassa integrazione e una serie di garanzie ai 1.453 dipendenti Air Italy. Il vertice convocato in videoconferenza dai ministeri del Lavoro, Trasporti e Sviluppo economico con le assessore al Lavoro delle Regioni Sardegna e Lombardia, Alessandra Zedda e Melania De Nichilo Rizzoli, i sindacati, i dirigenti della compagnia aerea e i liquidatori dell'azienda, si è concluso ed è ora sospeso per la stesura del verbale. L'azienda ha accolto diverse richieste delle sigle: sottoscriverà la cassa integrazione per 10 mesi, corrisponderà ai lavoratori l'indennità di mancato preavviso al termine della procedura di licenziamento, anticiperà il pagamento delle 13esime, 14esime e del Tfr maturato per sopperire ai presumibili ritardi dell'Inps nell'erogazione della Cig. Inoltre non si opporrà alla possibilità che chi vuole possa essere licenziato per intascare subito l'indennità di mancato preavviso e la Naspi.