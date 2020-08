Droga nascosta tra rifiuti e macerie, arrestato un 28enne

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Aveva nascosto la droga tra i rifiuti e le macerie. Un 28enne di Cagliari, Michael Secci, è stato arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di droga.

Sequestrati oltre 1,3 chili di hascisc, 40 grammi di cocaina e 28 grammi di marijuana.

Gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in via Bosco Cappuccio a Cagliari hanno notato il giovane uscire da uno stabile. Appena visti gli agenti il 28enne ha gettato una busta e cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato. Perquisendolo i poliziotti hanno trovato uno spinello, poi hanno ispezionato lo stabile da cui era uscito e tra i rifiuti e le macerie dove sono stati recuperati 1,3 chili di hascisc, la cocaina e la marijuana.

A casa di Secci sono stati sequestrati altri due grammi di cocaina e alcuni spinelli già confezionati. (ANSA).