Covid, tutti negativi tamponi dipendenti comunali di Olbia

(ANSA) - OLBIA, 31 AGO - I tamponi eseguiti sui dipendenti del Comune di Olbia hanno dato tutti esito negativo. Il personale dell'amministrazione comunale era stato sottoposto ai controlli molecolari dopo la scoperta di un contagiato da covid-19 fra i dipendenti della struttura. "Siamo felici di comunicare che tutti i dipendenti comunali sottoposti al tampone naso-faringeo, sono risultati negativi al Covid-19. Questo ci rassicura molto e non solo sulle condizioni di salute delle persone che hanno effettuato il test. È la dimostrazione di quanto i comportamenti corretti siano davvero fondamentali per evitare la diffusione del virus" commenta il sindaco, Settimo Nizzi.

Nel pomeriggio è stata effettuata la sanificazione di tutte le sedi comunali di via Garibaldi, del Museo archeologico, degli uffici del Giudice di pace e della sede dei Servizi alla persona presso il Delta center.

Domani la sanificazione degli ambienti sarà eseguita al Palazzo Comunale di via Dante n.1, alla Biblioteca Civica Simpliciana e all'edificio Comunale di Poltu Quadu che, pertanto, resteranno chiusi nel pomeriggio. (ANSA).